Mart Helme: korrastame õpirännet, et tagada elamislubade eesmärgipärane kasutamine

Ka kodakondsus- ja rändepoliitika osakonna juhataja Ruth Annus tõdes, et senine õpirände regulatsioon ei arvesta piisavalt avaliku korra ja riigi julgeoleku tagamise aspektidega. «Selle tulemusel on Eestisse moodustunud varem esindamata Eesti ühiskonnast oluliselt erineva sotsiaalse ja kultuurilise taustaga suurenenud kogukonnad Nigeeriast, Indiast, Pakistanist, Bangladeshist ja Iraanist, millega võivad kaasneda pikemas perspektiivis ühiskonnale ebasoovitavad mõjud nagu lõimumisraskused ja suletud kogukonnad,» selgitas Annus, lisades, et õpirändega kaasnev pereränne on toonud kaasa koormuse suurenemise avalike teenuste - näiteks perearsti teenus ja laste haridus - tarbimiseks. Annus toonitas, et eelnõu ei puuduta Euroopa Liidu riikidest pärit tudengeid ega piira tegelikult ka kolmandate riikide kodanike Eestisse õppima tulemist ja siin õppimist.