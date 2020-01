Laine Randjärv: olen otsustanud tegevpoliitikast lahkuda

Valla vanema ametile tagasi vaadates tõdes ta, et tegi seda siiralt ja suure naudinguga. «Paistis, et teha on palju, võibolla olin liiga sinisilm, liiga entusiastlik, tahtsin liiga kiiresti tulemusi saada,» rääkis ta, lisades, et ta ei kavatse kedagi nimeliselt välja tuua ega kritiseerida, kuna pärast kaklust enam rusikatega ei vehita ja omavahelisi suhteid avalikult ei klaarita.