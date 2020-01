Praegused töösuhted on ajale jalgu jäänud

Kohtumisel olid lisaks töösuhete paindlikkusele kõne all võimalus rakendada sektori palgamiinimumi maksustamise alusena ja planeeritavad välistööjõu regulatsioonid, edastas valitsuse pressiesindaja.

«Praegune koalitsioon on oma sünnist saadik pidanud tähtsaks eesmärki teha töösuhted paindlikumaks, mis leidis peegelduse ka koalitsioonilepingus. Tähtis on siinjuures tihe koostöö turu osapoolte vahel, et kavandavatest muudatustest võidaksid nii konkurentsivõime, tootlikkus kui ka töötajate turvatunne,» ütles peaminister Jüri Ratas.