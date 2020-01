«Olen noor ja rumal»: juht vajutas Tallinna lähistel gaasi põhja ja kihutas üle 170 km/h

Ida-Harju politseijaoskonna Facebooki kontol nenditakse, et vaatamata reedel ja esmaspäeval toimunud hukkunutega liiklusõnnetustele, vilistavad mõned juhid liiklusreeglitele jätkuvalt.

«Sõidukis viibinud noored ei lasknud end ilmselgelt kehvadest ilmastikuoludest segada, juht oskas enda õigustuseks öelda vaid, et on noor ja rumal. Selline selgitus võtab sõnatuks ja kurvastab. Ei kujuta ettegi, mida tunnevad need, kelle lähedased seesuguse rumaluse tõttu liikluses viga või hukka saavad. Ole inimene ja liikle inimlikult!» märgitakse politsei postituses.