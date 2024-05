FOTOD Reservväelased saabusid õppusele Kevadtorm

2. jalaväebrigaadi 27. pioneeripataljoni ülema major Taavi Moori sõnul ei saa reservväelaste tähtsust alahinnata, sest Eesti põhijõud ongi reservvägi. «Reservväelased, kellega rääkinud olen, on väga motiveeritud ning tuttavaid nägusid on palju. Loodan, et nad oskavad õppust nautida,» ütles major Moor.

Tsiviilelus startup ettevõttes finantsjuhina töötav 2. jalaväebrigaadi pioneeripataljoni staabiohvitser nooremleitnant Marko Saul ütles, et ta on õppekogunemistel käinud korduvalt ning iga korraga on õppuste kvaliteet ka kasvanud. «Minu jaoks on huvitav just planeerimise osa ja staabitöö. Mõni aeg tagasi hakkas staapi rohkem reservväelasi tulema ja minu meelest on see äärmiselt tore. Tihti lõppes reservväelase ametikäik rühmaülema või kompaniiülema tasandil ära. Nüüd on võimalus osa saada ka staabitööst, mis on väga huvitav,» ütles nooremleitnant Saul.