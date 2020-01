Kahtlustus: ITK jättis ühel juhul hanke korraldamata, teisel juhul mängis hanke ühele firmale

Eriasjade prokurör Leelet Kivioja ütles Postimehele, et kahtlustuses kirjeldatud teod leidsid aset viimaste aastate jooksul, täpsemat aega ei saa prokuratuur praegu öelda.

«Ühel juhul jäeti riigihange korraldamata, kuigi seadus seda nõudis. Teisel juhul olid hanke tingimised seatud nii, et võidaks üks teatud ettevõte,» ütles Kivioja.

Prokurör märkis, et rahandusministeerium on varem juhtinud Ida-Tallinna keskhaigla tähelepanu sellele, et riigihangetega on probleeme.

Ida-Tallinna keskhaigla nõukogu otsustas täna peatada haigla juhatuse esimehe Ralf Allikvee volitused. Prokuratuur ei pea vajalikuks kõrvaldada teisi haiglas töötavaid kahtlustatavate töölt. Kivioja sõnul on esmased menetlustoimingud tehtud ja töö arstina ei mõjuta uurimist.

Prokuratuur hakkab nüüd läbi töötama läbiotsimiste käigus ära võetud dokumentaalseid tõendeid ja jätkab tunnistajate ülekuulamisega.

Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo ametnikud pidasid eile kinni Ida-Tallinna Keskhaigla juhi Ralf Allikvee. Lisaks Allikveele peeti kinni kaks kirurgi, üks haigla tugitöötaja ja üks ettevõtja. Haigla nõukogu otsustas täna hommikul peatada ITK juhatuse esimehe Ralf Allikvee volitused.

Kolmapäeva õhtupoolikul lõpetasid uurimisasutused menetlustoimingud ja kõik kinnpeetud kahtlusalused pääsesid vabadusse.

Ralf Allikvee ei soovinud Postimehele esitatud kahtlustust kommenteerida. «Aitäh! Meeldiv, et te helistate,» ütles Allikvee ja katkestas kõne.

Teisipäeva hommikul pidas keskkriminaalpolitsei kinni neli Ida-Tallinna Keskhaigla töötajat, neist kolmele – juhatuse liikmele Ralf Allikveele ja kahele arstile – esitati kahtlustus riigihangete läbiviimise nõuete rikkumises eriti suures ulatuses.

Kinni peetud arstidele ja neljandale kinnipeetule, haigla töötajale, esitati kahtlustus altkäemaksu võtmises. Kahtlustuse järgi soositi ühe meditsiiniseadme hanget läbi viies konkreetset hankes osalenud äriühingut. Lisaks haigla töötajatele peeti kinni ka kahtlustuse järgi ebaseaduslikult hanke võitnud äriühingu esindaja.

Politsei otsis eile läbi kahtlustatavate töö- ja elukohad, samuti kuulati üle kahtlustatavad ja tunnistajad. Kaks kahtlustatavat vabastati eile, ülejäänud vabastatati täna õhtupoolikul pärast menetlustoimingute lõppu. Prokuratuur ei taotlenud ühegi kahtlustatava vahistamist.

Eriasjade prokurör Leelet Kivioja selgitas, et eile ning täna andsid kahtlustuse sisu kohta selgituse kinnipeetavad ning jätkub tõendite kogumine. «Edasise menetluse eesmärk on saada ammendav ülevaade kahtluse all oleva hanke läbiviimise kohta. Pärast kõigi asjaolude kindlakstegemist on prokuratuuril võimalik langetada otsus selle kohta, kas esitada süüdistus või mitte,» täpsustas prokurör Kivioja.

Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo juhi Mati Ombleri sõnul tuleb avalikus sektoris panustada riigihangete ausale läbiviimisele ning seda aitavad tagada kõigile samad konkurentsitingimused. «Kellegi eelistamine on avalike vahendite väärkasutamine ja lisaks saab korruptsiooni tagajärjel kannatada aus ettevõtluskeskkond. Seetõttu peavad nii era- kui ka avalik sektor lähtuma kõrgematest väärtustest ning kasutusele võtma vajalikud meetmed korruptiivsete ilmingute maandamiseks,» lisas Ombler.

Kriminaalmenetlust viib läbi keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo ja juhib Põhja ringkonnaprokuratuur.

ITK nõukogu peatas juhatuse esimehe volitused

Täna hommikul kogunes erakorraliselt Ida-Tallinna Keskhaigla (ITK) nõukogu, kes otsustas peatada tähtajatult juhatuse esimehe Ralf Allikvee volitused. Nõukogu määras ITK juhatuse esimehe kohusetäitjaks teise juhatuse liikme, ravijuht Ene Hallingu.

«ITK juhatusel on praegu oluline tagada haiglas töörahu ja usaldus ning teha vajalikud ümberkorraldused, et mõju patsientidele oleks võimalikult väike. Kui uurimise ajaks kinni peetud arstide töölt eemalviibimine mõjutab otseselt mõne patsiendi protseduuri või konsultatsiooni, siis võtab haigla iga patsiendiga ise ühendust,» ütles ITK nõukogu esimees Taavi Aas. «Loodame, et selgus selles uurimises tuleb kiiresti,» lisas Aas.