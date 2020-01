Tallinna haridustöötajate palk tõuseb

«Peame oluliseks, et õpetajate ja teiste haridustöötajate palk oleks motiveeriv ning nad ka tunneksid end väärtustatuna. Ühtlasi soovime ja julgustame seeläbi noori valima õpetaja elukutset ja et nad pärast hariduse omandamist tuleksid meie haridusasutustesse õpetajaks,» ütles Belobrovtsev.

«Lisaks eelmainitud palgatõusu 1. jaanuarist, ootab tänavu 1. septembrist palgatõus ka kõiki teisi lasteaiaõpetajaid, huvikooliõpetajaid ja õpetaja abisid. Oleme juba 14 aastat hoidnud lasteaiaõpetajate palkasid kooliõpetajatega samal tasemel ja see on meile oluline prioriteet. Eriti hea meel on aga õpetaja abide üle, kelle palka saame tõsta koguni 13 protsenti ehk 750 euroni,» ütles ta.