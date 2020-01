Eesti soovib sõlmida diplomaatilised suhted Malta orduga

Pressiesindaja sõnul on ministeerium arutanud diplomaatiliste suhete sõlmimist Malta orduga mitmel korral, viimati 2007. ja 2008. aastal, seda nii Malta ordu ettepanekul kui ka rahvusvahelises suhtluses esile kerkinud võimalusena laiendada Eesti diplomaatilise suhtluse ringi.

Välisministeeriumi hinnangul looks diplomaatiliste suhete sõlmimine Malta orduga tingimused koostööks nii kahepoolselt kui ka rahvusvahelistes organisatsioonides ning aitaks kaasa üldisele suhete arendamisele katoliikliku maailmaga. Ka annaks see võimaluse teha koostööd selle mõjuka heategevusliku organisatsiooniga humanitaarabi ning arengukoostöö vallas.

Malta ordu on suveräänne riikidega suhteid omav peamiselt humanitaartegevusele pühendunud katoliiklik ordu, millel on praeguseks diplomaatilised suhted sõlmitud 109 riigiga ja Euroopa Liiduga. Malta ordul on alalise vaatleja staatus ÜRO-s.