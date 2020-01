Politsei lõpetas Telliskivi tänava taksojuhtide tulistamise kriminaalmenetluse

„Kriminaalmenetluse käigus ei selgunud, et Raivol oli seoseid tapetud ja haavatud taksojuhiga. Kurjategija surma tõttu jäävad mõned küsimused vastuseta, samuti ei aidanud rünnaku täpseid motiive välja selgitada muu menetluse käigus kogutud info, kuid selge on, et tulistaja sihtmärgiks olid just taksojuhid,“ ütles Põhja prefektuuri kriminaalbüroo isikuvastaste kuritegude talituse juht Hisko Vares.