Postimehe uus peatoimetaja Raudsaar alustab ametit tasa ja targu

Mart Raudsaare sõnul on tema esimene samm Postimehe peatoimetajana inimestega rääkimine. «See kõlab küll triviaalselt, aga mulle tundub, et üks probleem ongi olnud see, et inimestega ei ole piisavalt räägitud. Ma olen tajunud, kui palju on inimesed tahtnud erinevatel teemadel rääkida, mis on olnud mulle väga hariv ja kasulik. See on põhimõte, mida tahan kindlasti jätkata,» sõnas toimetuse juht.

Värske Postimehe eestvedaja ei plaani hakata rutakalt väljaandes põhjalikke muudatusi tegema. «Ma ei ole seda tüüpi juht, kes tahab oma nime ajalukku jäädvustada lammutamise ja uuesti ehitamisega, teadmata kas see õnnestub. Minu ambitsioon on teha jätkuvalt Eesti parimat lehte ja mitte ainult veebis, vaid ka paberil ja nii, et nad oleksid omavahel kooskõlas. Üks täiendab teist,» avas Raudsaar oma mõtteid.

Postimehe peatoimetaja Mart Raudsaar FOTO: Mihkel Maripuu

Eeldused olla jätkuvalt Eesti parim ajaleht on Postimehel paljulubavad. «Ma arvan, et meie toimetus on mitte ainult Eesti, vaid Baltikumi kõige moodsam meediamaja. Olen käinud väga paljudes Põhjamaade ja Hispaania toimetustes. Midagi nii võimsat ei ole ma varem näinud. Tehniline pool on väga hea,» nentis ta ja lisas, et paberlehte võib tema juhtimisel midagi juurde tulla. «Ma tahaksin näha rohkem uudiseid, näiteks majandusuudiseid. Samal ajal ma ei tahaks selle arvelt midagi ära jätta, kuna kultuur ja sport on samuti tasemel,» kinnitas Mart Raudsaar.

Häälekandja sisu seisukohalt on Raudsaare jaoks oluline arvamuste paljusus. «Minu jaoks on äärmiselt oluline see, et Postimees oleks erinevate arvamuste vaba turuplats. See tähendab seda, et olenemata sellest, kas inimene on sotsiaaldemokraat või konservatiiv, on võimalik kaasa rääkida. Erinevad arvamused on demokraatlikus ühiskonnas normaalsed,» lausus peatoimetaja, lisades, et samas on väga oluline viisakus. «Praegu näeme Eesti avalikus ruumis seda, et roppused ja halvasti ütlemised ei too kasu mitte kellelegi.»

Senise Eesti Meediaettevõtete Liidu juhi sõnul paberleht kindlasti ära ei kao. «Ajalehel on jätkuvalt suur ja oluline roll täita. Kas see on nii ka kahekümne aasta pärast? Seda on raske öelda. Võib-olla on siis juba teised meediumid, aga kindlasti Postimehe bränd ühel või teistsugusel viisil on kindlasti inimeste kodudes või ka taskutes,» arutles Raudsaar ja tõi välja Eestis digimaksu kehtestamise vajalikkuse. Selle algatuse eest on Mart Raudsaar meediaettevõtete liidu juhina võidelnud. «Ma arvan, et see on äärmiselt oluline võrdse kohtlemise seisukohalt. Teiseks ka see, et Eestist ei viidaks raha välja,» vihjas ta digihiidude maksustamisele.

«Digimaksu kehtestamine on Eesti ajakirjandusele väga oluline. Ajakirjanduses on rasked ajad - reklaamiandjad on ära kukkunud ja see ei ole ainult Eesti probleem. See on kogu maailma probleem. Otseselt elu ja surma küsimus see ei ole, jääme ellu. Aga see on elukvaliteedi küsimus,» nentis kauaaegne meediaõppejõud.