Kaja Kallas: tulevikus otsitakse üles need, kes selle otsuse taga olid

Kallase sõnul pole kunagi varem kõik eksperdid olnud nii üheselt ühel nõul, et tegemist on Eestile, selle inimestele, tulevikule ja pensionisüsteemile kahjuliku seadusega.

Kallas lisas, et valitsust huvitab omakasu, sest eelnõu jõustumine on ajastatud nii, et inimesed saavad oma säästud välja võtta vahetult enne kohalikke valimisi. Tulude väljavõtmiselt laekuvat maksutulu saab kasutada vahetult enne Riigikogu valimisi.

«Uskuge mind, head kolleegid, see kuupäev läheb ajalukku ja tulevikus otsitakse üles need, kes selle otsuse taga olid. Igaüks teist, kes te selle poolt hääletate. Ajaloo jaoks on oluline teada, et see oli peaminister Jüri Ratas, kes pidas seda eelnõu kõige olulisemaks seaduseks oma valitsuses ja sidus pensionisüsteemi lõhkumise oma valitsuse usaldusega.»