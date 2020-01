Riina Sikkut pensionireformist: ei ole julgust öelda, et jah, ongi riskid

Riina Sikkuti sõnul võib arvutuste põhjal kinnitada, et teine sammas oleks kõigile, ka miinimumpalka teenivale inimesele kasulikum. Samuti mainis ta ohtu esimesele sambale - «Kui ka osa kogutust välja võetakse ja tulevikus jääb panustajaid vähemaks, esimese samba vara või pensionis kindlustuses olev vara ei saa kuidagi kasvada. Võidavad 20% suurema sissetuleku teenijad,» ütles ta.

Eeldatakse, et inimesed jälgivad avalikku debatti, ent Sikkuti sõnul ei tasu rahandusministri kommentaare tõepähe võtta: «Ma loodan, et inimesed ei ürita ennast kurssi viia rahandusministri jagatava info alusel, sest seal ei ole faktidega midagi seotud.»

Reformi pikaajalist mõju ei osata oletada, ning Sikkut leiab, et sellel on lühiajaline perspektiiv. «Me ei tea, kas Eestis kunagi enam talve tuleb, aga sa ei saa riiki niimoodi juhtida, et müüme täna siis jäälõhkujad maha, sellepärast, et praegu ei ole meil meri jäätunud,» tõi ta võrdluse.

Riina Sikkut kommenteeris ka õiguskantsleri tagasisidet pensionireformile, kus too leidis mitu küsitavust. Helme sõnul sekkus õiguskantsler Ülle Madise poliitikasse, Sikkut aga rõhutas, et õiguskantsleri näol on tegemist institutsiooni mitte ametnikuga. «Täpselt samamoodi, sama kehtib ka presidendi ja Riigikohtu kohta,» lisas ta selgituseks.