Tartu endise abilinnapea Suvorovi õigeksmõistmine jõustus

Suvorovi kaitsja vandeadvokaat Aivar Pilve sõnul on selle kriminaalasja kohtuotsuste puhul muu hulgas oluline see, et kohus rõhutas põhimõttelisi seisukohti süü tõendamise ja süütuse presumptsiooni tähenduses ning selgitas, miks on süüdistus Suvorovi suhtes tõendamata.