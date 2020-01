Eesti avab Aasias kaks saatkonda

Saatkonna avamine Soulis on oluline kahepoolsetes suhetes nii Lõuna-Koreaga kui ka Aasia piirkonnaga laiemalt. Singapuri saatkonna avamise üks peamisi põhjuseid on elavdada majandussuhteid ning toetada Eesti ettevõtjate sisenemist Kagu-Aasia Maade Assotsiatsiooni ehk ASEAN-i piirkonna riikide turule.

Välisminister Urmas Reinsalu sõnul on Eesti ja Lõuna-Korea suhted head. «Viimase kolme aastaga on kahepoolsed suhted Souliga oluliselt tihenenud ja huvi vastastikuse koostöö vastu kasvanud,» rääkis Reinsalu.

Saatkonnad on kavas mehitada nii Tallinnast lähetatud kui ka kohapealt palgatud töötjatega, saatkondade täpsed koosseisud on arutamisel. Plaanis on rentida saatkondadele sobilikud hooned või bürooruumid ja lähetatud töötajatele eluruumid.