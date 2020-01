Reedel hakatakse Eestis digiprügi hävitama

Eesti Energia digitaalse töökoha teenuse omanik Nikita Skitsko tõdes, et digitaalne koristuspäev on suurepärane võimalus kord aastas oma digimaailm üle vaadata ja korrastada. «Kiire tempo juures on korrastamise jaoks keeruline aega leida ning seetõttu on ilmselt meil kõigil vanu asju, mis segavad igapäevatööd. Meil on hea meel, et Telia eestvedamisel on selline algatus loodud, mis suunab ka digiprügi eest hoolt kandma,» sõnas Skitsko.