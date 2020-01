Linnavolinik pärib Kõlvartilt muuseumijuhi vallandamise kohta aru

«Otsitud põhjustega püütakse vabaneda valdkonna juhist, kes teeb oma tööd südame ja kirega, kui samal ajal on tõsisemate rikkumistega Keskerakonna ridadesse kuuluvatele asutuste juhtidele kõik rikkumised andeks antud ja tööle jäetud,» leidis Pillak.

«Tallinna Linnamuuseumi juht Triin Siiner on pädev ja hinnatud juht kultuurivaldkonnas ja tema vallandamine sellisel moel on vale. Kui on probleeme, siis nendest tuleb rääkida, lahendused leida. Mitte kergekäeliselt loobuda oma ala kõrgelt hinnatud juhist,» ütles Pillak.