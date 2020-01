Lennujaam: me oleme iga hetk valmis reageerima

«Lennujaam ei saagi ise seda läbi viia,» selgitas pressiesindaja. «Kui mingil hetkel see otsus ka vastu võetakse, siis hakkab kontrolli läbi viima terviseamet.»

Pressiesindaja selgitas, et lennujaam lähtub sellises olukorras ameti soovitustest ning seni, kuni amet ei ole neile eraldi juhendeid andnud, ei ole ka nende pädevuses kontrolli üle otsustada.

Terviseamet jagab ka lennujaama töötajatele juhiseid selle kohta, kuidas ennast kaitsta viiruse eest ja kuidas reisijaid teavitada. «Meie oleme valmis selleks, kui terviseametilt need juhised tulevad. Muidugi uurime me ka ise aktiivselt ametist, milline on hetkeseis – ja oleme iga hetk valmis reageerima,» lisas lennujaama esindaja.