Vene propagandakanali juht: Sputniku sulgemine on Eesti võimude kapriis

«Ma arvasin, et väärtused on väärtused. Tuleb välja, et kõik metsloomad on võrdsed, aga osad on võrdsemad. Ses suhtes, et kui teema puudutab Venemaad, siis võib mitte väga tähelepanelikult väärtustest lähtuda,» ütles Kirill Võšinski «Uudised FM» eetris.