Suur päästeoperatsioon: Jussi matkarajal jäid kadunuks kaks naist ja nende koerad

Naised läksid pühapäeva südapäeval kuue suure koeraga Jussi matkarajale. Kuna nad kumbki ööseks oma koju ei naasnud, teavitasid lähedased nende kadumisest. Kohe asuti naiste leidmiseks infot koguma ning politsei suhtles aktiivselt lähedastega, et naiste võimalikult täpne asukoht paika panna. Mõlema naise autod olid Jussi matkaraja parklas, nii oli alust arvata, et nad ei ole veel metsast ise väljunud ja võivad olla lähiümbruses.

Otsingud kestsid varahommikuni, seejärel otsustati kaasata veelgi rohkem eritehnikat, et naiste ja nende koerte asukoht võimalikult kiiresti välja selgitada. Politseil ega ka lähedastel ei õnnestunud naistega ühendust saada, samuti ei õnnestunud nende telefone positsioneerida, kuna piirkonnas on halb telefonilevi.

Enne, kui kopter sündmuskohale jõudis, märkas metsas töötanud keskkonnaameti töötaja naisi. Mees lubas naistel oma mobiiltelefoniga lähedastele helistada ja teatada, et nad on elus ja terved. Kella 11 ajal sõidutas mees ühe naistest metsast välja otsijate kogunemispunkti.

Ilmnes, et naistega kaasas olnud üks koertest ei jaksanud enam edasi liikuda ning naised otsustasid jääda kuni päevavalge saabumiseni metsa ööbima, et suur koer saaks puhata.

«Täname lähedasi, kes andsid teada, et nende pereliikmed ei ole õigel ajal matkalt koju jõudnud. Küll aga on oluline meeles pidada, et mida varem politseile selline teade saabub, seda kiiremini saame otsinguid alustada ja seda suurem on võimalus, et metsa eksinud inimesed elusa ja tervena üles leiame,» ütles Põhja prefektuuri operatiivjuht Urmas Tuisk. «Kui lähedane pole mõistliku aja jooksul oma rännakult tagasi jõudnud, tasub politseid teavitada enne, kui ise otsinguid alustada,» lausus ta.