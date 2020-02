Eesti tänavatele jõudnud narkootikum «ufo» söövitab seestpoolt

2015. aastal Ühendriikides paanikat tekitanud narkootikum alfa-pvp, teise nimega «flakka» või «ufo», on jõudnud Eesti tänavatele. Vannisoola meenutavat kristalset ainet kasutatakse fentanüüli aseainena. Esialgselt Ida-Eestis populaarsust kogunud narkootikum on jõudnud ka pealinna tänavatele.

Aine tekitab tarbijale paranoiad, kujutluse ebainimlikest võimetest ning eufooria. «See sööb sind niiöelda piltlikult öeldes seestpoolt ära,» ütles Põhja prefektuuri kriminaalbüroo narko- ja organiseeritud kuritegude talituse juht Rait Pikaro «Seitsmestele uudistele». «Alfa-pvp ei pruugi tekitada kohest surmavat üledoosi, aga pikemaajalise tarvitamisega kaasnevad tervisekahjud on täiesti katastroofilised.»

2015. aastal rääkis 37-aastane kahe lapse ema uudisteallikale NBC, kuidas tekkinud paranoia ajendas teda üheksa meetri kõrguselt sillalt vette hüppama. «Ma mäletan vaid, et olin vees ja tundsin, et suudan vee all hingata,» kirjeldas naisterahvas.