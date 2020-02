ATKO bussifirmaga tahetakse lõpetada järjekordne liinileping

Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuses valmistatakse ette dokumente, et OÜ ATKOga Saue liinileping lõpetada. Tänaseks on ettevõte ilma jäänud juba kolmest Harjumaa veolepingust.

Aastate jooksul on ettevõtte bussidele pidurid peale jäänud, tuletõrjujad on pidanud põlevat rattakoobast või bussi ennast leekidest päästma. 2018. aastal lõppenud maakonnaliinide hanke järel pidid liini teenindama uuemad bussid. Olenemata moodsamast tehnikast kogus eelmisel nädalal järjekordne buss leeke.

Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse tegevdirektori asetäitja Kadri Krooni ütles, et lepingu täpset lõpetamise aega ette ei osata ennustada. Keskus on teinud bussifirmale ettekirjutusi ja määranud sanktsioone. Krooni sõnul ilmnesid probleemid kohe, kui firma liine teenindama hakkas. «Julgelt võin väita, et selle liinigrupi teenindamisel on ATKO Transport OÜ-l olnud probleeme,» ütles ta. Bussid ei järgi korrektselt graafikut ja mõnikord ei ilmu buss üldse.