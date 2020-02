Kohtla-Järvel mõrvatud Nastja lähedased said šoki: vangi mõistetud tapja poseeris Instagrami pildil kodus

Tellijale

Pilt postitati Instagrami 14. jaanuaril. Tapetud Nastja ema Katrin Konah rääkis, et pärast pildi ilmumist sotsiaalmeediasse hakkasid talle kohe helistama Nastja sõbrannad. «Nad olid andnud Artjomi vastu kohtus tunnistusi ja olid väga ehmunud, kui nägid, et nende arvates vanglas karistust kandev noormees viibib tegelikult vabaduses. Nad kartsid, et mõrvar võib hakata kätte maksma,» rääkis tapetud tüdruku ema.