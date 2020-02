Tamro Balticsi tegevjuht: Jevgeni Ossinovski eksib

Päev hiljem arutasid Martin Helme ja Jevgeni Ossinovski Vikerraadios värsketest pakutud eelnõudest. Jevgeni Ossinovski arutles hiljem sotsiaalmeedias, kuidas EKRE ja Tamro Baltics on ehk teinud kontoritasandil koostööd: «Kuna detsembris Sibula ja Möldri poolt toodud eelnõu soovis just vastupidi märkimisväärselt haruapteekide võimalusi laiendada, miks siis sel korral nende eest ei seista? Ega ometi seepärast, et detsembrikuine eelnõu tuli Magnumi kontorist, aga EKRE oma hoopis Tamro omast? Äkki Tamrol on näiteks suletavaid haruapteeke vähem, mistõttu saavad nad konkurentsieelise?» Ossinovski esitas postituses võrdluseks numbrid: suletavaid Benu haruapteeke oleks 12, Apotheka haruapteeke koos Südameapteegiga 25.