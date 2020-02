Õiguskantsler asus vaatama piiritülide kaasusi

Seni ilmnenud probleemid on tekkinud eeskätt tee- ja metsamaaga tehtud toimingutega, kuna piiride kattuvus jääb praegu ka visuaalselt paljudele notaritele, ametnikele ja kinnisasja omanikele arusaamatuks ,kui nad katastriüksuse plaaniga maakatastris tutvuvad.

Näiteks ehitas maanteeamet ühele niisugusele kattuvale piirialale kergliiklustee, mis anti kohalikule omavalitsusele. Ei maanteeamet, omavalitsus ega lepingu tõestanud notar arvestanud, et kattuvale piirialale kasutusõiguse seadmisel võib olla tegemist külgneva kinnisasja omaniku omandiõiguse olulise riivega.

Õiguskantslerile on kirjeldatud ka juhtumit, kus keskkonnaamet registreeris raiet lubava metsateatise kattuvale piirialale ja külgneva kinnisasja omanik leiab seetõttu, et talle on tekitatud varalist kahju ning nõuab selle hüvitamist kohtu kaudu.