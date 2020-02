Politsei leidis Haapsalus kadunuks jäänud noormehe Tallinnast

Haapsalu piirkonnapolitseinik Sigrid Siht ütles, et politsei leidis Geitsi tänu tähelepanelike kodanike vihjetele täna kella 11.30 ajal Tallinnast Rocca al Mare keskuse juurest. Selgus, et noormees oli eile õhtul sõitnud bussiga Haapsalust Tallinnasse. Temaga on kõik korras ja ta toimetatakse tagasi koju.