Paet taunib Hiina propagandateksti avaldamist Eesti Päevalehes

Paet ütles BNS-ile, et ta ei kiida selliste materjalide lehes avaldamist heaks. «Ma ei kiida seda heaks, arvestades, et selline propagandasõnum on vale ning ei kajasta kuidagi tegelikku inimõiguste olukorda Hiinas,» märkis ta.

Paet lisas, et ta ei pea õigeks teise riigi propagandamaterjalide avaldamist, eriti kui see riik pole Eestiga samas väärtusruumis ning rikub olulisel määral sõnavabadust ja inimõigusi.

«Ma mõistan muidugi ajakirjandusväljaannete vajadust raha teenida, kuid selliste materjalide avaldamine mõjub ajakirjandusele ka sisuliselt halvasti. Lugeja eeldab, et ka rahvusvahelist elu kajastavad uudised ja kommentaarid on tasakaalustatud ja faktipõhised. Tasutud riiklik propaganda seda ei ole. Vastasel korral poleks seda vaja ka teha ehk püüda raha eest inimõiguste rikkumisi pehmendada või eitada,» tõdes Paet.

Eesti Päevalehes avaldatud Hiina sisuturunduse teade räägib Loode-Hiinas asuvast Xinjiangi maakonnast, kus 46 protsenti elanikkonnast on uiguurid. «Keskvalitsus kinnitab, et kaitseb etniliste vähemuste õigust kasutada oma keelt ja usuvabdust. Hiina valitsus kinnitab ka, et peab lugu usklike tavapärastest religioossetest toimingutest ning kõigi etniliste vähemuste tavadest ja kommetest,» märgitakse teates.

Ühtlasi räägib Hiina suursaadik Eesti Päevalehe veergudel pikalt kõnealuse piirkonna turvalisuseprobleemidest, väidetavatest terrorirünnakutest ja paljust muust.