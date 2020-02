Reitelmann: «Pealtnägija» listeerialugu oli üks must mäng

««Pealtnägija» tekitatud hüsteeria oli kas tellimustöö või erakordselt küündimatu ja ebaprofessionaalne «ajakirjandus»,» jätkas Reitelmann ja lisas, et oli sellest rääkinud ka ERRi juhatuses, mille nõukogu liige ta on – kuid tulemuseks oli haudvaikus.

Reitelmann ütles Postimehele, et «Pealtnägija» lugu seostas täiesti meelevaldselt M.V.Wooli ja bakteri. «Mitte keegi ei ole midagi tõestanud. Terviseametil ei ole mitte mingeid andmeid, et inimesed nakatusid M.V.Wooli bakterisse,» lausus Reitelmann. «Miks ma peaksin oma sõnu tagasi võtma?»

Reitelmanni sõnul on tänaseks uksed sulgenud kaks kalatööstust, kaks pankrotti läinud ning M.V.Wool tõsistes raskustes. «Sain teada, et maksumaksja raha eest hüsteeria üles kütnud «Pealtnägija» ning teemat süüdimatult ja asjatundmatult käsitlenud uudiste saavutus on kaks tootmise lõpetanud ja kaks pankrotti läinud kalatööstust ning tõsistes raskustes Wool.»

«Meil oli kohtumine eelmisel nädalal riigikogus, Eesti toidu kaitseks loodud toetusrühma liikmed ja suurimate toiduainetööstuste ja katusorganisatsioonide juhid. See informatsioon on neilt saadud,» selgitas Reitelmann. «Ma avaldasin oma arvamust mulle teadaoleva põhjal,» lisas ta. Sama juttu oli ta enda sõnul rääkinud ka ERRi juhatuse koosolekul möödunud reedel.

Reitelmann leiab, et rahvusringhääling peaks kriitilisema pilguga üle vaatama saadetud pressiteated, ka riigiasutuste omad. Tema sõnul on praegu tagasi vaadates kõik toonased VTA sõnad kriitilise maiguga. «Tänaseks me teame, kus on maaeluministeeriumi kantsler ja kelle heaks ta töötab. Tänaseks me teame, et VTA juht on põgenenud ametist ja leidnud endale teise koha,» loetles Reitelmann.

«Nüüd võiks sellest juba loo teha, et see on üks must mäng,» soovitas Reitelmann ja lisas: «Kui Eestis üldse uurivat ajakirjandust on.»

Mihkel Kärmas: Reitelmannil tuleks esitada faktid

«Pealtnägija» vastutav toimetaja Mihkel Kärmas ütleb Reitelmanni väidetele kommentaariks, et kui Reitelmannil on konkreetsed faktid, siis tuleks need esitada.

Urmas Reitelmanni avaldus, mis jätab mulje, et listeeriaprobleem oli väljamõeldis, on tragikoomiline. Ühelt poolt võiks pidada komplimendiks, kui inimene usub, et «Pealtnägija» suutis ära petta ja hüsteeriasse viia mitme riigi ametkonnad, teadlased, ülejäänud ajakirjanduse ja lõpuks ka kohtu. Ning tagatipuks sai vale põhjal uuriva ajakirjanduse auhinna. Me oleme võimekad, aga mitte nii võimsad.

Mihkel Kärmas. FOTO: Erik Tikan

Et bakteritüvi ST 1247 on nakatanud ja surmanud inimesi nii Eestis kui välismaal, on tuvastatud mitmetes uuringutes ja analüüsides. Ehkki tootja sõnul võib seda bakteritüve leiduda ka mujal, on seda seni leitud ainult M.V.Wooli tehasest ja toodetelt. Ükskõik, kas see tüvi peidab end ka kusagil mujal, siis M.V.Woolist tuli see ikka välja rookida, milleks läks kahjuks vaja lõpuks tehase tegevuse ajutist peatamist. Kui härra Reitelmannil on konkreetsed faktid, et laborid eksivad, ametnikud ahistavad ja «Pealtnägija» valetab, siis tuleks need esitada, mitte tühja vahtu peksta.

Traagiline härra Reitelmanni avalduse juures on, et vastutaval kohal inimene levitab maailmavaatest lähtuvalt «alternatiivseid fakte», mis kahjustavad meie kõigi heaolu ja turvalisust. On mõeldamatu, et mitme riigi laborid leiavad tõendeid surmajuhtumitest, mis on seotud Eestiga, kuid Eesti ei reageeri sellele. Vastupidi härra Reitelmanni uskumusele, oli probleemi jõuline lahendamine ja sellest selge informeerimine Eesti toiduainetööstusele pikas perspektiivis kasulik. Täna võitlevad samad teadlased ja ametnikud eri riikides Hiina koroonaviiruse leviku vastu. Aga, kui järgida härra Reitelmanni uskumusi, siis nad ei tea, mida teevad, ja koroonaviirus on ilmselt samuti bluff.