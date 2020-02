Galerii ⟩ Selgusid konkursi Ettevõtlik Vaim võitjad

Üle 99 protsendi Eesti ettevõtetest kuulub väikeste, keskmiste ja mikroettevõtete hulka. Seega Eesti väikeettevõtluse edukus määrab suures osas kogu Eesti majandusedukuse. Samuti on just väikeettevõtlus põhiline uute töökohtade looja ning uute ideede katsetaja. Väikeste ja keskmiste ettevõtete osakaal võrreldes paari varasema aastaga on veelgi kasvanud. Kui 2016. a oli suurettevõtteid 196, siis 2019. a alguses vähenes nende arv 186 peale. Kokku on ettevõtteid Eestis veidi üle 130 000.

«Valikuid teha ei olnud lihtne, kuna kõik kandidaadid olid väärt tunnustamist, esindades väga erinevaid valdkondi. Lisaks majanduslikele näitajatele hindasime ka ettevõtjate ühiskondlikku aktiivsust ja sotsiaalset vastutust. Õnnitlen kõiki konkursil osalejaid nende saavutuste puhul!» kommenteeris EVEA president Heiki Rits.

Autasustamisgalal osales ka peaminister Jüri Ratas. «Meie majandusedu ja jõukuse kasvu aluseks on kahtlemata Eestimaa inimeste ettevõtlik vaim,» ütles ta. «Euroopa Komisjoni hinnangul on Eesti väike- ja keskmiste ettevõtete profiil üks Euroopa parimaid, paistes silma oma ettevõtlikkuse poolest. Paljudel noortel on kokkupuude ettevõtluse erialaga juba kooliajast ning oma ettevõtte asutamine on väga populaarne. Idufirmasid tärkab siin rohkem kui enamikus teistes Euroopa riikides,» lisas peaminister.

Ratas tõdes, et Eesti väikeettevõtted on dünaamilised, innovaatilised ja paindlikud ning need omadused saavad tulevikumajanduses aina suurema rolli ja tagavad konkurentsivõime.