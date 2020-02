Wiedemanni keeleauhinna laureaat on Helle Metslang

Minister Mailis Reps tänab panuse eest, mille Helle Metslang on andnud eesti keele uurimisse, õpetamisse ja keele elujõu kindlustamisse. «Laureaat on tuntud keeleteadlane ja hinnatud õppejõud. Silmapaistev on, et lisaks teadustööle ja õpetamisele seisab Helle Metslang hea ka selle eest, et eesti keelega seotud teemad oleks ühiskonnas nähtaval,» märkis Reps.