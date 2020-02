Vene kalalaeva Pongoma uppumist asuvad uurima Soome võimud

"Eesti ohutusjuurdluse keskus on üle kuulanud laeva need meeskonnaliikmed, kelle päästjad Eestisse tõid, kuid menetluse juhtroll on Soomel, kelle vetes õnnetus juhtus, kui ka Venemaal, mille lipu all alus sõitis," ütles BNS-ile veeteede ameti pressiesindaja Madle Puusep.