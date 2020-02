Tõnis Mölder kommenteeris tänast AS Magnumi avaldust, et ta on juhtinud tähelepanu sellele, et riigile võivad tulla seoses apteegireformiga kahjunõuded, mis võivad ulatuda kümnetesse miljonitesse eurodesse.

«Sellele viitasime ka eelnõus, mida Riigikogu eelmise aasta lõpus arutas. Ühelegi osapoolele ei saa tulla selline samm üllatusena,» lausub keskerakondlane Tõnis Mölder. «Igal ettevõtjal on õigus pöörduda riigi vastu kohtusse, kui ta arvab et talle on liiga tehtud. Eesti on õigusriik ja sellistel puhkudel langetab otsuse kohus,» lisades, et kahjunõudeid riigi vastu võib tulla ka teistelt turuosalistelt.

Tema arvates on AS Magnumi teine tänane otsus, kus loovutatakse apteegid ketis töötavatele proviisoritele, õilis samm, mis võib ära hoida apteekide mass-sulgemise.

«Kindlasti on vaja laiemalt analüüsida, kas ja kui palju selline otsus parandab ravimite kättesaadavust,» lausus Mölder.

Mölderi arvates pole sotsiaalministeerium varasemalt täitnud talle pandud ülesannet ning analüüsinud laiemalt apteegireformi mõjusid. «Tänases olukorras pean oluliseks, et debatt Riigikogus jätkuks, aga ma ei ole optimistlik selles osas, et parlamendi enamusel on tahe teha otsuseid lähtuvalt Eesti inimese huvidest, mis tagaks neile hea ravimite kättesaadavuse.»