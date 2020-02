Kohus võttis Saaremaa traagilise avarii põhjustamises kahtlustatava vahi alla

«Praeguseks kogutud tõendite põhjal on 11. jaanuari sündmust väga raske õnnetuseks nimetada,» ütles prokurör Rainer Amur. «Kui inimene juhib autot purjus peaga, ületades veel ka kiirust, ja põhjustab mitme inimese hukkumise, pole see mitte õnnetus, vaid liikluskuritegu. Vahistamine on prokuratuuri hinnangul ainus viis kindel olla, et mees uuesti joobeseisundis rooli ei istu või karistuse hirmus pakku ei lähe,» ütles prokurör.

Vahistamistaotlus tähendab seda, et prokuratuuril on põhjendatud kahtlus selle kohta, et õnnetuse hetkel Audi roolis olnud Reinart on kuriteo toime pannud. «Juhin tähelepanu, et tegemist ei ole lõpliku süüdistusega ja ammugi mitte süüdimõistva kohtuotsusega. Uurimine on pooleli ning enne süüdistuse esitamist tuleb kõik tõendid kokku koguda,» täpsustas prokurör Rainer Amur.