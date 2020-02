Ratas: nüüd on riigikogul võimalik presidendi põhjendusi kaaluda

«Vabariigi Presidendi tänane otsus jätta kohustusliku kogumispensioni reformi seadus välja kuulutamata on tema seadusest tulenev võimalus ning õigusriigi loomulik osa,» teatad Ratas. «Selliste õiguslike vaidluste lahendamiseks ongi seaduses vastavad toimimisviisid ette nähtud. Nüüd on riigikogul võimalik presidendi põhjendusi kaaluda. Tarvidusel teeb kõigi seaduste põhiseaduslikkuse kohta lõpliku otsuse riigikohus.»

Teise pensionisamba reformimisel on peaministri sõnul valitsuse seisukoht, et see muudab pensionisüsteemi paindlikumaks, aga kaitseb ka pensionikogujat ning motiveerib fonde pakkuma paremat tootlikust.