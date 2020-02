Eesti toetab koroonaviirusest ohustatud piirkondi 25 000 euroga

Välisminister Urmas Reinsalu sõnul soovib Eesti anda solidaarselt oma panuse, et aidata kaasa rahvusvahelise tervisekriisi lahendamisse, milleks Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) on koroonaviiruse nimetanud.

Koroonaviirus on levinud 28 riiki, sealhulgas kaheksasse Euroopa Liidu riiki – Soome, Saksamaale, Ühendkuningriiki, Belgiasse, Hispaaniasse, Rootsi, Prantsusmaale ja Itaaliasse. Nakatunute arv on kasvanud 34 500 inimeseni, hukkunuid on 722, kriitilises seisus on 13 protsenti nakatunutest. Haigusest on tervenenud 776 patsienti.