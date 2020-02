Maa-apteekrid: apteegireformi tagasipööramine kaotaks külaapteegid

Eesti Apteekrite Liidu juhatuse esinaise ja Põltsamaa Uue Apteegi juhataja Ülle Rebase sõnul on just viis aastat tagasi riigikogus vastuvõetud apteegireform taganud ravimite kättesaadavuse maal.

«2006. aastal kehtestati Eestis apteekide asutamispiirangud just sel eesmärgil, et apteegiteenus ei koonduks vaid suurematesse asulatesse. Enne apteekide asutamispiiranguid suleti maapiirkondades tööjõupuuduse tõttu järjest apteeke. Iga uus apteek suurlinnas tõi kaasa apteegi sulgemise maapiirkonnas,“ selgitas Rebane. „Viimased viis aastat on just apteegireform hoidnud maapiirkondades apteegid avatuna ja tänaseks on Eestis juba üle 200 proviisoriosalusega apteegi. Apteegireformi tühistamine paneks maapiirkondade apteekide tuleviku taas suure kahtluse alla.»