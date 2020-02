Ametiühingud ja tööandjad näevad haigusleheta haiguspäevade võtmises probleeme

Perearstide seltsi juhatuse liikme Karmen Jolleri sõnul on haigusi, mille puhul pole vaja pöörduda perearsti või -õe poole: «Mina arvan, et töövõimetuslehe võtmine olukorras, kus inimene ei vaja meditsiinilist abi - lisaks, nagunii seda ei kompenseerita -, on inimese jaoks lihtsalt jooksutamine.» Tema sõnul võiksid tööandjad teistest riikidest kasutusele võtta võimalust jätta töötaja paariks päevaks koju haigusleheta ravima jätta, nii on Jolleri arvates lihtsam ka tööandjal distsiplineerida neid, kes haiguslehe saamiseks valetavad, edastas «Aktuaalne kaamera».

«Kui inimene peab suure peo maha, järgmisel päeval on peavalus ja helistab meile, et mul on väga suur peavalu, ma ei saa minna, aga ei ütle meile, et ta on eelmisel päeval pidu pidanud, siis hetkel see inimene saab selle haiguslehe, me justkui seadustame selle, mida ta ütles. Tööandja näeb, et see ei olnud nii ja tööandja käed on seotud,» arutles Joller.

Tööandjate keskliidu tegevjuht Arto Aas ütles, et nad mõistavad, et perearstide koormus on suur, kuid tööandjate küsimus on, kuidas nad saavad olla kindlad, et inimene on tõepoolest haige: «Perearstidel on meie tervishoius siiski oma roll, nendel on suurem kompetents hinnata, kas inimene on haige, vajadusel inimene kohale kutsuda, kui neil on kõhklus.»