Eesti, Läti ja Soome loodavad jõuda ulatusliku kaitsekoostööni

Soomes toodetud Pasi soomukid on praegu kaitseväes kasutusel. Valmivasse kaitseväe arengukavva kuni aastani 2026 on plaanis sisse kirjutada uued soomukid. Praeguste kasutusaeg hakkab lõppema ning vaja on sadakond uut masinat kümne aasta jooksul.

«Me räägime kokku viiest-kuuest eraldi platvormist. Üks on kõige tavalisem soomustransportöör, mille peal on relv, side ja mille ülesanne on jaosuurust üksust edasi toimetada. Lisaks on sidejuhtimissoomukid, meditsiinisoomukid, logistikasoomukid, pioneerisoomukid,» selgitas riigi kaitseinvesteeringute keskuse direktor Kusti Salm.