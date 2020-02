Kinnisvaratüli oleks äärepealt lõppenud tulistamisega

Kesklinna politseijaoskonna välijuhi Artur Gelvei sõnul sai politsei kella üheksa paiku hommikul teate, et Weizenbergi tänaval asuva maja hoovis on puhkenud inimeste vahel konflikt ning kätte on haaratud relvad. Kuna selliste sündmuste korral reageerib politsei alati suurte jõududega, tegutseti ka sel korral nii.