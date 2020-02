Ringmajandus käivitub visalt

Tellijale

ERMELi mitmekümnest liikmest on vaid üksikud ettevõtted suuremas osas või täielikult ringmajandusele üle läinud. «Võib-olla viis firmat on täielikud ringmajandusettevõtted, teistel moodustab ringmajandus mingi osa nende äritegevusest,» ütles ERMELi tegevjuht Margit Rüütelmann.

«Praegu on Eestis tegutsevad ringmajandusettevõtted pigem väikesed, kuid maailma suurte tööstusriikide kogemus ja eeskuju näitab, et ringmajandus on suurte tööstusettevõtete tegevusstrateegiasse sisse kirjutatud ning üks nende toimimise põhialuseid. Mina olen veendunud, et ringmajanduse põhimõtete järgi toimetavatel ettevõtetel on juba praegu ja saavad tulevikus olema veel selgemad eelised lineaarse majandusmudeli järgi toimivate ettevõtete ees,» kinnitas Rüütelmann.