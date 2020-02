Ekspertiis tuvastas kontrollitud CBD-kanepipoodides THC piirmäära rikkumisi

«Võetud proovide tulemused näitasid, et kauplejad ei olnud kindlaks teinud, et nende müüdavad tooted ei sisalda üle piirmäära narkootilist ainet THC-d,» ütles Põhja prefektuuri narko- ja organiseeritud kuritegevuse talituse juht Rait Pikaro. Lubatud piir THC-d tööstuslikust kanepist tehtud toodetes on 0,2 protsenti.

Rait Pikaro tõi näiteks, et suveniiri pähe müüdavad kanepiõisikud ei ole seaduse mõttega kooskõlas. «Me tegeleme sellega, et regulatsioonid oleksid täpsed ning oleks selge, missugustel tingimustel tööstuslikku kanepit käidelda tohib.»

Talituse juht lisas, et üle interneti tundmatutelt müüjatelt toodete hankimine usus, et tagatakse Eestis kehtivad nõuded, ei pea tavaliselt paika isegi, kui internetimüüja lubab sertifikaaditaoliste kinnituskirjadega toodete õiguspärasust. «Kaubaga koos esitatud värviline paber, millel on kirjas sõna «sertifikaat», ei vabasta kohalikku kauplejat vastutusest juhul, kui toodangus on lubatud piirmäärast rohkem THC-d,» selgitas Rait Pikaro.