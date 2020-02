Helme Kremli telekanalitest: need peaks olema Eestis keelatud

Reformierakonna fraktsiooni liige Erkki Keldo küsis Mart Helmelt, kuidas ta hindab ministrina seda, et Tallinna linn ostab eetriaega Kremli-meelses telekanalis PBK.

Helme sõnul on EKRE korduvalt öelnud, et Venemaa meediumid, mis Balti riikides tegutsevad, võiksid olla Eestis keelatud. Helme tõi eeskujuks Läti riikliku elektroonilise massimeedia nõukogu eelmise aasta novembrikuu otsuse lõpetada seal üheksa Vene telekanali edastamise.

Samas nentis Helme, et näiteks Tallinna linnale ta ettekirjutusi teha ei saa. «Paraku peaks Eesti Vabariigi siseminister astuma väga drakoonilisi samme, et ühele kohalikule omavalitsusele dikteerida, kuidas nemad oma eelarvet kasutada saavad või ei saa,» rääkis Helme ja lisas, et kui kaitsepolitsei tuvastab, et need telekanalid on Eestile julgeolekuohuks, siis peaksid julgeolekuorganid tegema valitsusele konkreetsed ettepanekud.

«Minu andmetel seesuguseid korrektselt fikseeritud ettepanekuid julgeolekuasutustelt Vabariigi Valitsusele tulnud ei ole, ja kuna meil on kohalikud omavalitsused autonoomsed, siis ei näe ma ka võimalust, et siseministeerium sekkuks nende eelarvepoliitikasse ja nende suhetesse meediakanalitega, eriti veel arvestades seda, et Eestis on sõnavabadus,» jätkas Helme. «Aga põhimõtteliselt meie erakond toetab seisukohta, et nende kanalite tegevus Eesti Vabariigi territooriumil peaks olema piiratud või koguni lausa keelatud.»

See, kuidas Eesti Vene kanalite tegevust soosides oma liitlastele paistab, on siseministri hinnangul keeruline arvata. «Mõne venekeelse kanali tegevus Eesti Vabariigi territooriumil või selle kanali levi Eesti Vabariigi territooriumil on faktor, mis mõjutab meie tegevust NATO-s või Euroopa Liidus või teistes rahvusvahelistes organisatsioonides, kus Eesti on väga selgetel positsioonidel,» lausus minister ja lisas, et praegu ta ei näe selles probleemi.