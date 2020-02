Kohus mõistis allohvitseri ajateenija vigastusega päädinud õnnetuses õigeks

Hiljem selgus, et tol päeval vedeles polügoonil vähemalt 51 potentsiaalset taparelva, mis võisid iga hetk seal askeldavate noormeeste jalge all plahvatada. Need 40-millimeetrise läbimõõduga granaadid olid jäänud sinna laskeharjutustest. Kuna ala on soine, samblane ja seetõttu pehme, siis ei pruukinud lõhkekehad maha kukkudes plahvatada. Ideaalis otsitakse sellised granaadid üles ja tehakse kahjutuks, kuid paraku ei õnnestu neid alati leida.