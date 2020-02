Tuntud metsafirma kasutas ilma loata Postimehe kaubamärki

AS Timber, mis reklaamib end oma kodulehel Eesti suurima raieõiguste ja metsa enampakkumiste korraldajana, tegi 10. veebruaril Facebookis postituse, mida on ka võimendatud. 12. veebruari õhtuks oli postitus Facebookist juba eemaldatud.

Postimees Grupp AS teatab Timberile saadetud nõudekirjas, et on mitmel erineval viisil ja moel juba aastaid tagasi registreerinud kaubamärgi «Postimees», muu hulgas on registreeritud ja kehtiv sõnamärk «Postimees».