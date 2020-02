Sakkov: mida tugevam on NATO heidutus, seda ebatõenäolisem on Vene oht

Välisluureameti aastaraamat ütleb, et oht, et Venemaa Eestit ründab, on madal, kuid see võib muutuda, kui USA ja Venemaa omvahel kuskil mujal arveid klaarivad.

«See ongi võib-olla selle aastaraamatu üks olulisemaid üksikuid mõtteid, punkte või konkse. Tõesti, Eesti julgeolek võib olla hädaohus asjaoludel, mis meisse üldse ei puutu, mis ei ole meiega seotud, mis võib tulla kuskilt mujalt. Kujutame tõesti ette näiteks mingit sõjalist konflikti, selle eskaleerumist USA ja Venemaa vahel Süürias, kus Vene Föderatsioon jääb alla ja tal on võimalik vastata seal, kus ta saab ja see oleme meie. Selle ennustamine on võimatu, kas ja millal selline situatsioon juhtub, me ei oska seda teha,» kommenteeris Sakkov.

«Mida me oskame ennustada, mida me teame, on see, et mida tugevam on NATO heidutus kohapeal, seda vähem tõenäoline on see, et Venemaa sellise tee ette võtab,» lisas ta.

Kuigi USA president Donald Trump on teatanud, et ta sooviks vähendada Euroopa heidutuse eelarvet, ei usu Sakkov, et see juhtub.