Kohus tühistas sünnitaja juurde kiirustanud pereisa trahvi

Põhja prefekti Kristian Jaani sõnul on politsei kõige tähtsam ülesanne inimesi aidata. «Selles olukorras ei olnud me perele piisavalt toeks. Saades teada, et mees kiirustab koju sünnitava naise juurde, saanuks politseinikud teda aidata ja leida viisi, kuidas mees võimalikult ruttu koju saaks,» ütles ta.