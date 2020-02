Lõuna-Soomes leiti arvatavalt eestlasest kalamehe surnukeha

Soome politsei võttis kolmapäeval ühendust septembris kadunuks jäänud mehe tütrega ja teatas, et tema isa kadumise piirkonnast on leitud surnukeha. Tütar andis septembris isa kadumise järel DNA proovi, et vajadusel oleks võimalik isikut kindlaks teha. Praeguseks ei ole DNA ekspertiisi tulemused veel selgunud.