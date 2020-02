Eesti kaitseväelased teevad Venemaa kohal vaatluslennu

Vaatluslennu eesmärk on Venemaa sõjaliste objektide arengute jäädvustamine. Selleks kasutatakse Rootsi vaatluslennukit, mille kaamera pildistab huvipakkuvaid objekte.

Avatud taeva leping on üks osa Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) riikide julgeoleku- ja usaldusmeetmetest. Lepingu eesmärgiks on avatuse, julgeoleku ja usalduse arendamine selles osalevate riikide vahel, kitsam eesmärk on aga informatsiooni kogumine sõjalistest jõududest ning sõjalisest tegevusest.