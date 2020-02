Sotsiaalkomisjon saadab kõik kolm apteegireformi eelnõu riigikogu suurde saali

«Tahame, et see oleks nii-öelda suure saali otsus,» ütles Mölder BNS-ile ja nentis, et hetkel fraktsioonide seas konsensus puudub. «Lugemisele lähevad mitu vastandlikku eelnõud - üks on sisuliselt edasi lükkamine ja teine ära jätmine. Fraktsioonide siseselt esineb hetkel erinevaid arvamusi. Ei saa salata, et osa keskfraktsioonist on EKRE eelnõu vastu.»