Paarisaja Tallinna õpetaja eesti keele oskus ei vasta nõuetele

Tallinna linnavolikogu aseesimees Mart Luik esitas arupärimise Tallinna koolide õpetajate eesti keele oskuse kohta. Veebruari seisuga on Eesti hariduse infosüsteemi ja Tallinna linnavalitsuse andmetel pealinnas 204 õpetajat, kes ei valda eesti keelt nõutaval B2-tasemel. Veel kaks aastat tagasi oli see arv aga 240, vahendavad ERR-i raadiouudised .

Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul on linnal võimalik õpetajaid keeleoskuse omandamisel aidata. Juba mitmendat aastat on Tallinnas võimaldatud kõigil õpetajatel, kes ei valda eesti keelt vajalikul B2-tasemel, võtta osa linna pakutavast programmist, kus pakutakse tasuta eesti keele kursusi. Belobrovtsev märkis, et õpetajatel on võimalik valida erinevate keeltekoolide vahel.