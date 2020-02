Luik koostööst Taaniga: meil on sarnane mõtteviis ja eesmärgid

«Mul on siiralt hea meel, et meie koostöö Taaniga on niivõrd üksmeelne poliitilisel ja riigikaitselisel tasandil – meil on sarnane mõtteviis ja eesmärgid,» märkis Jüri Luik. «Me tegutseme taanlastega üheskoos siin Tapal, aga ka NATO Iraagi missiooni raames, samuti Põhjadiviisi staabi raamriikidena ja eelmisel suvel liitus Taani ka NATO Küberkaitsekoostöö oivakeskusega siin Tallinnas.»